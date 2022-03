Meitingen

18:00 Uhr

Das bedeutet der Produktionsstopp der Lech-Stahlwerke für die Region

Plus Wegen der steigenden Energiepreise steht die Stahlproduktion in den Lech-Stahlwerken in Meitingen tageweise still. Welche Folgen hat das für die Mitarbeiter?

Von Katja Röderer

Die Produktion in den Lech-Stahlwerken in Meitingen-Herbertshofen steht still. Bayerns einziger Stahlproduzent reagiert damit auf die enorm gestiegenen Stromkosten. Ein Sprecher des Unternehmens erklärt, dass Produzieren im Moment teurer sei als nicht Produzieren. "Sobald es wirtschaftlich wieder Sinn macht, werden wir die Produktion wieder hochfahren", sagt Bastian Mangliers. Geschäftsführung und Betriebsrat erklärten, dass nach vier Tagen des Stillstands am Freitag und über das Wochenende wieder gearbeitet werden könne. Langfristige Vorhersagen, wie es in den Werkshallen weitergehen soll, wagt am Donnerstag aber niemand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

