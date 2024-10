Zweites Tanzcafé lässt die Herzen höherschlagen

Nach dem Erfolg im letzten Jahr fand am Sonntag, den 20.10.2024 eine Neuauflage des Tanzcafés statt. In Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro des Marktes Meitingen lud die Tanzabteilung des TSV Meitingen zu einem sportlich-geselligen Nachmittag in die Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle ein. Der Reservistenmusikzug Nordschwaben „König Ludwig“ forderte mit Hits und Evergreens ab der ersten Minute dazu auf, das Tanzbein zu schwingen. Spätestens bei den Walzerklängen war die Tanzfläche gut gefüllt – und der Herzschlag erhöht. Ein gemeinsamer Reihentanz lockte auch anfangs zurückhaltende Besucher in Richtung der Musiker. In den Tanzpausen ließ das reichlich bestückte Kuchenbuffet aus der Hand der Mitglieder der Tanzabteilung die Herzen erfreuen. Beschwingt und positiv aufgeladen durch Musik und anregende Unterhaltung an den Tischreihen verabschiedeten sich nach drei Stunden die gut 80 Gäste – um sich im neuen Jahr wieder einladen zu lassen. Abteilungsleiterin Anke Hederich zeigte sich zufrieden mit der Resonanz, die zwar etwas geringer ausgefallen ist als im letzten Jahr. Dafür hatten die Tanzbegeisterten mehr Platz auf der Tanzfläche und auch die Gäste, die auf Einladung von Jens Tietböhl (Leiter des Quartiersbüros) gekommen waren, einen ungehinderten Blick auf eben diese. (AZ)

Tanzcafé Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Quartiersbüro Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis