Nächtliche Rettungsaktion für eine junge Katze

Eine ungewöhnliche nächtliche Rettungsaktion hat in der Nacht auf Samstag im Diedorfer Ortsteil Biburg für Erleichterung gesorgt: Eine junge schwarze Katze hatte sich auf eine der beiden mächtigen Linden am OW-Kreuz, einem bekannten Treffpunkt in Biburg, verirrt – und kam nicht mehr herunter. Zwei Tage lang harrte das einjährige Tier in rund 20 Metern Höhe aus, bis die Familie schließlich professionelle Hilfe alarmierte.

Neusässer Firma rettet die Katze aus der Biburger Linde

Mit einem 30 Meter Teleskoplader ausgestattet mit Arbeitsbühne, gelang es einem Höhenrettungsteam der Firma Klettertechnik Augsburg aus Neusäß, die Katze sicher aus dem Baum zu bergen. „Wir waren mit unserer Ausrüstung auf alles vorbereitet“, teilte der Einsatzleiter vor Ort mit. „Dank der Höhenreichweite unseres Geräts konnten wir die Katze vorsichtig und sicher in eine Transportbox umsetzen.“ Die Erleichterung bei den Haltern war groß – das Tier ist wohlauf und befindet sich wieder in liebevollen Händen.

Icon Vergrößern In Biburg mussten Profis eine kleine Katze aus 20 Metern Höhe von einer Linde retten. Die Erleichterung nach der geglückten Rettung war groß. Foto: Klettertechnik Augsburg Icon Schließen Schließen In Biburg mussten Profis eine kleine Katze aus 20 Metern Höhe von einer Linde retten. Die Erleichterung nach der geglückten Rettung war groß. Foto: Klettertechnik Augsburg

Der Einsatz war laut Pressemitteilung des Unternehmens nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern fand auch unter besonderen Bedingungen statt: bei Dunkelheit, in luftiger Höhe und mit viel Fingerspitzengefühl für das verängstigte Tier.

Katze „Rosi“ ist endlich wieder daheim

Die Klettertechnik Augsburg sei sonst vor allem für professionelle Baumarbeiten und Industrieklettern bekannt – in diesem Fall jedoch stand einmal nicht die Verkehrssicherung, sondern das Tierwohl im Mittelpunkt. Und Katze „Rosi“ ist nach dem Abenteuer endlich wieder bei ihrer Familie. (AZ)