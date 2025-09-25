Mit Gedichten zu neuem Lebensmut

Wer sich mit der 53-jährigen Christina Egger trifft, stößt auf eine hellwache, fröhlich wirkende, moderne Frau, die mitten im Leben steht. Dass sie eine Zeit hinter sich hat, in der sie gesundheitlich so angeschlagen war, dass sie zwischen Leben und Tod schwebte, mag man auf den ersten Blick fast nicht glauben.

„Ich wollte mit meinen Gedichten wieder Lebensmut schöpfen – für mich und andere Menschen, die sich aus einer Krise herauskämpfen.“ Christina Egger, Autorin

Wenn sie darüber spricht, dass ihre Lyrik genau in dieser Lebensphase entstanden ist und sie ganz bewusst alle depressiven und schweren Gedanken damit ausschließen wollte, ahnt man, dass sie mit ihrer Poesie eine Art Selbstheilungskräfte animierte: „Ich wollte mit meinen Gedichten wieder Lebensmut schöpfen – für mich und andere Menschen, die sich aus einer Krise herauskämpfen.“

Insofern ist der Titel für ihren Gedichtband schlüssig und programmatisch: „Balsam für die Seele.“ Insgesamt hat Egger ihren Gedichtband in lediglich vier Monaten geschrieben. „Die Reha war für mich ein Kraftort. Dort sind die Gedichte regelrecht aus mir herausgeflossen.“

In Langweid stellt Egger ihre Lyrik vor

Auch wenn sie mit ihrer Lyrik positive Gefühle hervorrufen, „das Herz erfreuen“ und ab und an lustig sein möchte, sind ihre Gedichte auch tiefgründig. Etwa das kurze Gedicht „Elfchen“, das als feste Form elf Worte umfasst: „Elfchen / Leinwand, viele Farben / Kreide, Wachs, Kohlestift / bunte, abstrakte, explosive Mischung / Kunst.“

Eine Besonderheit ist die visuelle Anlehnung an ein Thema: So hat die Künstlerin, für die in erster Linie die Natur eine Quelle der Inspiration ist, ein Gedicht verfasst, das formal wie sein Inhalt aufgebaut ist: Es geht um einen Berg, der mit etlichen Worten ein breites Fundament hat und nach oben verschlankend in einem Wort gipfelt: „Berg“.

Eine Musikerin aus Gersthofen begleitet die Lesung

Bei ihren Vorlesungen wird die Dichterin auch von einer befreundeten Musikerin begleitet: Monika Müller aus Gersthofen übt wie Egger auch eine Lehrtätigkeit aus und spielt Gitarre. Nach jeweils zwei Gedichten trägt sie auf ihrem Instrument eine Melodie vor, die auf die Stimmung der vorgetragenen Lyrik abgestimmt ist. „Meine Gedichte können so ideal nachwirken.“

„Lyric meets classic“ im buch7-Kulturbahnhof Autorin Christina Egger liest am Freitag, 26. September, um 19 Uhr aus ihrem Gedichteband „Balsam für die Seele.“ Monika Müller begleitet sie mit klassischer Gitarre. Die Veranstaltung findet im Buch7-Kulturbahnhof in Langweid statt. Der Veranstalter bittet um eine Spende von zehn Euro Euro und um Anmeldung unter 08230 2739777 80 oder unter anmeldung@buch7-kulturbahnhof.de.