So entsteht die nach Meinung unserer Leser beste Weißwurst im Landkreis

Mehr als freudig überrascht war Metzgermeister und Betriebswirt Gerold Rittel aus Adelsried als unsere Redaktion ihn zum Sieger der Umfrage „Wer macht die beste Weißwurst im Landkreis Augsburg?“ erklärte. Mit großer Mehrheit wählten die Leserinnen und Leser seine bayerische Spezialität an die Spitze. „Für mich und unser Team ist es eine Bestätigung durch unsere Kunden aus der ganzen Region, dass wir eine gute Arbeit leisten. Zudem ist es für die Zukunft auch ein Ansporn gleichbleibende Qualität zu liefern, damit sie zufrieden sind und es auch bleiben“, sagt der 45-Jährige.

