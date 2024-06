Großbrand in Mödishofen: Einfamilienhaus steht in Flammen

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr zu einem Brand in Mödishofen, einem Ortsteil von Ustersbach, ausgerückt. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein Einfamilienhaus in Mödishofen ist in der Nacht auf Freitag in Brand geraten. Rund 125 Einsatzkräfte sind am Vormittag vor Ort. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Es sei allerdings unklar, wo sich der Bewohner des Hauses aufhält, teilt Kreisbrandinspektor Thomas Reichel auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Am Freitagvormittag konnte die Feuerwehr bisher nicht in das Haus, da die Rauchentwicklung zu stark ist.

Feuer in Mödishofen: Brandursache bislang unklar

Bislang ist bekannt, dass gegen 4.45 Uhr eine erste Alarmierung bei der Feuerwehr einging. Als die Retter eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand, berichtet der Kreisbrandinspektor. Aktuell gehen die Feuerwehrleute davon aus, dass der Brand zunächst in einer Garage neben dem Haus ausbrach. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ist vor Ort, um die Ursache zu ermitteln.

Vermutlich von der Garage aus gingen die Flammen auf das Wohnhaus über. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Am Freitagvormittag konnten die Flammen bereits gelöscht werden, die Rauchentwicklung war allerdings noch immer sehr stark. Der Einsatz wird wohl noch einige Stunden andauern.

In dem Haus lebt nach Auskunft der Feuerwehr ein alleinstehender Mann. Wo er sich derzeit aufhält, sei unklar, teilte der Kreisbrandinspektor am Freitagvormittag mit. Zum Sachschaden könne man noch keine Angaben machen. Es sei davon auszugehen, dass das Haus nach dem Brand unbewohnbar ist.