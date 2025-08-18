Icon Menü
Mödishofen: Polizeibekannter Mann fährt wieder ohne Führerschein

Mödishofen

Polizeibekannter Mann fährt wieder ohne Führerschein

Der Wagen eines 19-Jährigen ist der Polizei schon bekannt. Am Sonntagabend saß der junge Mann mal wieder am Steuer - ohne Führerschein.
    • |
    • |
    • |
    Zum wiederholten Mal erwischte die Polizei einen 19-Jährigen ohne Führerschein am Steuer.
    Zum wiederholten Mal erwischte die Polizei einen 19-Jährigen ohne Führerschein am Steuer. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Zum wiederholten Mal erwischte die Polizei einen 19-Jährigen ohne Führerschein am Steuer. Dem Bericht der Beamten aus Zusmarshausen zufolge, ist der junge Mann der Polizei bekannt. Deshalb fiel den Polizisten am Sonntagabend sein Fahrzeug schnell auf. Es sei bekannt, dass der Fahrer keinen Führerschein hat, heißt es im Bericht der Polizei. Bei einer Kontrolle bestätigte sich das. Den jungen Mann erwartet deshalb eine Anzeige. (kinp)

