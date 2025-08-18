Polizeibekannter Mann fährt wieder ohne Führerschein

Zum wiederholten Mal erwischte die Polizei einen 19-Jährigen ohne Führerschein am Steuer. Dem Bericht der Beamten aus Zusmarshausen zufolge, ist der junge Mann der Polizei bekannt. Deshalb fiel den Polizisten am Sonntagabend sein Fahrzeug schnell auf. Es sei bekannt, dass der Fahrer keinen Führerschein hat, heißt es im Bericht der Polizei. Bei einer Kontrolle bestätigte sich das. Den jungen Mann erwartet deshalb eine Anzeige. (kinp)

