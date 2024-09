Unbekannter fährt Außenspiegel ab und flüchtet

Ein unbekannter Täter oder eine Täterin fuhr am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, den Außenspiegel eines in der Wiesenstraße 8 in Mödishofen geparkten Autos ab. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 08291 18900 bei der Polizei zu melden. (diba)

