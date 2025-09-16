Expertin gibt Tipps: Mountainbike-Kurs für Anfänger in Dinkelscherben

Die 56-jährige Gymnasiallehrerin Eva Bendixen fährt seit 2002 Mountainbike. Da sie neben dem Englischunterricht auch Sport als Schulfach unterrichtet, kam sie zunächst im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Thema Mountainbike in Berührung. Die Expertin gibt ihr Wissen aber nicht nur an den Nachwuchs weiter, sondern in Dinkelscherben auch an Mountainbike-Anfänger jeden Alters.

Dazu muss man wissen, dass den Schülern der Oberstufe jeweils ein sogenanntes Projekt-Seminar angeboten wird. Im Falle des Dossenberg Gymnasiums in der gleichnamigen Gemeinde war das Projekt als „Alpencross mit dem Mountainbike“ betitelt. Um als Begleitperson der Schüler an einer solchen Alpenüberquerung teilnehmen zu können, musste Bendixen eine Woche Weiterbildung zu diesem Thema absolvieren. Wie viele andere Kolleginnen und Kollegen belegte sie einen entsprechenden Kurs und konnte von da an mit ihren Schülern mehrmals eine solche anspruchsvolle Alpenüberquerung organisieren und durchführen. Gleichzeitig war sie von da an auch als Ausbilderin zum Thema „Alpencross mit dem Mountainbike“ für andere Kolleginnen und Kollegen tätig.

Mountainbike-Kurs: In Dinkelscherben geht es auf die Trails

Weil sich jedoch recht viele Lehrerinnen und Lehrer zu diesem Thema ausbilden ließen, war der Bedarf an Begleitpersonen in ihrer Schule irgendwann relativ überschaubar. So kam Bendixen auf die Idee, ihr Wissen als Mountainbike-Expertin Erwachsenen in ihrem Heimatort Dinkelscherben zur Verfügung zu stellen und mit ihnen das Fahren durch unwegsames Gelände zu üben. Mittlerweile kommen etwa ein Dutzend Erwachsene zu ihrem Kurs, der von Mai bis September jeden Dienstag um 17:30 Uhr stattfindet. Treffpunkt ist die Grund- und Mittelschule im Ort. In der dunklen Jahreszeit ist geplant, dass sich die Radsportler tagsüber am Wochenende treffen. Genauere Informationen erhalten Interessenten auf der Internetseite des örtlichen Radsportvereins in Dinkelscherben.

Icon Galerie 27 Bilder Die sogenannte Flow-Line bei Steppach ist der neueste Trail des Mountainbikevereins Augsburg. Die Strecke ist auch für Anfänger geeignet. Die besten Bilder der Probefahrt.

Dass ihr Angebot so gut angenommen wird, hängt damit zusammen, dass es einiger Voraussetzungen bedarf, um das Mountainbike sicher zu beherrschen. So ist nach Ansicht von Bendixen ein wesentlich höheres Maß an Koordination gefordert als beim „normalen“ Radfahren. Auch einige technische Fähigkeiten kann man trainieren, wie beispielsweise den Einsatz der Bremsen. So sollte etwa die Vorderbremse niemals zu abrupt eingesetzt werden – ansonsten besteht insbesondere bei Wegen, die bergabwärts gehen, die Gefahr, dass man sich überschlägt. Da man die Vorderbremse bei modernen Mountainbikes nur mit dem Zeigefinger bedient, hat man den Vorteil, hierbei mit der restlichen Hand den Lenker noch gut im Griff zu haben.

Mountainbiker wollen Natur schonen

Auch beim Schalten gilt es, den richtigen Gang zu wählen und sich nicht in zu hohen Frequenzen abzustrampeln. Gleichsam erläutert die Expertin, dass bei modernen Bikes die Gänge von bis zu 30 mittlerweile auf zwölf reduziert wurden: „Das ist weniger kompliziert und die Gangschaltung ist dadurch auch weniger oft defekt.“ An dieser Stelle macht Bendixen noch auf einen weiteren Vorteil bei aktuellen Mountainbikes aufmerksam: So können bei Bergabfahrten die Sattel mit einem einfachen Handgriff niedriger gestellt werden. Neben den technischen Gegebenheiten ist in den Augen der Mountainbike-Expertin aber noch etwas anderes von grundlegender Bedeutung: „Man muss sich auch etwas trauen und auch das Langsamfahren üben, sodass man nicht bei jeder halbwegs gefährlich aussehenden Situation absteigen muss.“

Grundsätzlich sind es zwei Punkte, die Bendixen bei dieser Sportart begeistern: „Man ist im Einklang mit der Natur und es ist ein nachhaltiges Fitnesstraining im Hinblick auf das Alter.“ Mountaibikern wird allerdings häufig auch vorgeworfen, sich gegenüber der Natur und anderen Verkehrsteilnehmern rücksichtslos zu verhalten. Laut Bendixen könne man auch als Radler im Gelände schonend mit der Natur umgehen. So empfiehlt sie ihren Kursteilnehmern, möglichst sanft zu bremsen und so wenig wie möglich die Hinterradbremse zu benutzen, um keine Spuren im Waldboden zu hinterlassen.

Obwohl es alle in der Gruppe lieben, die Hauptwege zwischen den Gemeinden Dinkelscherben und Zusmarshausen zu verlassen, um auf den kleinen, davon abzweigenden Trails zu fahren, möchten die Radler keine Verwüstungen in der Natur zu hinterlassen. Übrigens: Das Training mit Bendixen ist durchaus anspruchsvoll. So ist die Gruppe auch an diesem Dienstag etwa anderthalb Stunden unterwegs und radelt rund 20 Kilometer. Dabei bewältigen die Mountainbiker einen Unterschied von rund 300 Höhenmetern.