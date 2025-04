Nach Hochwasser 2024: Bündnis setzt sich für besondere Schutzmaßnahmen ein

„Wir sitzen alle in einem Boot“, damit meinte Moderator Hermann Scherer nicht die Rettungsaktionen vom Juni-Hochwasser in der Region, die einem sofort in den Kopf schießen, sondern grundlegend das Thema Hochwasserschutz. Im Seniorenheim in Dinkelscherben trafen sich rund 50 Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und Gesellschaft, um sich über das Thema auszutauschen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom „Bündnis – Wasser und Natur – Bayern 2024“. Wie effektiver Hochwasserschutz gelingen kann und warum nicht nur große Maßnahmen helfen sollen.

