Meitingen-Waltershofen

vor 33 Min.

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Achtjährigen: Dafür kämpfen Marios Eltern heute

Plus Kurz vor Weihnachten 2020 verloren die Schäfflers ihr Kind an eine heimtückische Krankheit. Doch diese ist kaum erforscht. Das will das Ehepaar aus Waltershofen ändern.

Von Katrin Reif

Wo heute ein Ahornbaum steht, ist früher kein Gras gewachsen. Dort stand Mario immer in seinem Fußballtor. Jetzt wächst dort der kleine Baum. Michael und Cathrin Schäffler haben ihn in ihrem Garten in Waltershofen gepflanzt. Am Stamm lehnt ein Foto ihres Sohnes Mario. Er starb am 22. Dezember 2020 im Alter von acht Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

