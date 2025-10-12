Nachwuchs im Einsatz: 35 Jugend-Feuerwehrler legen Prüfung ab

Die Erleichterung war den 35 Jugendlichen anzusehen, als sie nach der erfolgreich abgelegten Prüfung die Jugendleistungsspange aus den Händen von den Kreisjugendwarten Daniela Dietrich und Florian Rößle in Empfang nahmen. Aus dem gesamten Landkreis trafen die Nachwuchskräfte im Alter von 14 bis 18 Jahren auf dem Gelände der Feuerwehr Altenmünster ein, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit zehn Teilnehmern stellte der Gastgeber die stärkste Truppe, Langerringen war mit sieben, Walkertshofen und Wehringen mit je sechs, Gessertshausen mit vier und Herbertshofen mit zwei Jugendlichen dabei.

Allen war die Anspannung, wie vor jeder Prüfung üblich, anzusehen. „Doch alles nicht so schlimm, es müssen schon viele Fehler zusammenkommen, um nicht zu bestehen“, erklärt Daniela Dietrich, die sich auch als Schiedsrichterin betätigte. Sie ist stolz darauf, dass die Jugendlichen sich trotz aller schulischer oder beruflicher Verpflichtungen die Zeit nehmen, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. 1200 Jungfeuerwehrler sind derzeit im Kreis gemeldet. Über viele Wochen haben sich die Nachwuchskräfte mit ihren Ausbildern auf diesen Abend vorbereitet. Der Test dient zum Nachweis der erlernten Grundkenntnisse im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz.

Jugendleistungsspange: 35 Feuerwehler im Einsatz

Um die Prüfung zu bestehen, galt es für die Teilnehmer, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen. Fünf davon waren einzeln und fünf in Trupps zu absolvieren, zudem schloss sich noch ein theoretischer Wissenstest mit 40 Fragen an. Für einen geregelten Ablauf der umfangreichen Prüfung zeichnete sich ein Großaufgebot von Vertretern der Kreisbrandinspektion und Helfern der Feuerwehr Altenmünster verantwortlich. Auch Kreisbrandrat Christian Kannler unterstützte das Team. Sechs Schiedsrichter notierten die Zeit und achteten auf die korrekte Ausführung der Übungen. Nicht immer klappte das zielgerichtete Ausrollen eines C-Schlauches oder des Zielwurfs mit der Feuerwehrleine. „Bei den Übungen hat es immer funktioniert“, war ein viel gehörter Kommentar nach einem misslungenen Wurf. Als knifflig erwies sich für manche die Aufgabe „Anlegen eines Brustbundes“, dem sogenannten Rettungsknoten. Davor hatte auch Emelie aus Gessertshausen reichlich Bammel, die erleichtert war, dass ihr die Übung gelungen ist. Seit zwei Jahren ist die 16-Jährige schon bei der Feuerwehr und schätzt vor allem den Spaß und die Freude, die sie mit ihren Freundinnen und Freunden dort hat.

Icon vergrößern Niklas (links) und Constantin aus Altenmünster waren zufrieden mit dem „Befestigen der Feuerwehrleine“. Foto: Josef Thiergärtner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Niklas (links) und Constantin aus Altenmünster waren zufrieden mit dem „Befestigen der Feuerwehrleine“. Foto: Josef Thiergärtner

Als leichter zu bewältigen erschien die Aufgabe „Befestigen einer Feuerwehrleine an einem C-Rohr mit Halbschlag.“ Bei mancher Ausführung hatten die Prüfer ihre Zweifel. Diese hatte der 16-jährige Niklas aus Altenmünster dabei nicht, er war von seiner Ausführung überzeugt. „Wir haben uns ja auch fast ein halbes Jahr darauf mit unserem Jugendleiter Lukas Nenning vorbereitet“, betonte er. Er will auf jeden Fall mit Engagement weiter bei der Feuerwehr dabei sein. „Es ist ein spannendes Hobby, es gibt immer wieder Events und ich habe hier meine Freunde“, so Niklas.

Schnelligkeit und Geschicklichkeit war bei weiteren Übungen gefragt. So musste unter anderem ein Trupp innerhalb 55 Sekunden eine 90 Meter lange C-Leitung zusammen kuppeln. Wasser durfte natürlich auch nicht fehlen. Mithilfe der nostalgisch angehauchten Kübelspritze galt es, beim Zielspritzen einen Eimer vom Sockel zu befördern. Nach rund zwei Stunden waren alle Aufgaben erfüllt.