Unbekannte randalieren nachts in Wörleschwang

Vermutlich mehrere Personen liefen in der Nacht von Freitag auf Samstag durch die Untere Hauptstraße vom Ortsbeginn aus in Richtung Ortsmitte in Wörleschwang. Hierbei warfen sie laut Polizei Absperrgitter einer Baustelle um und entleerten einen Hundekotbehälter. Daneben machte sich im dortigen Neubaugebiet gegen 5 Uhr eine größere Kabeltrommel selbstständig und rollte auf die Fahrbahn. Ob beide Vorfälle zusammengehören, ist laut Polizei unklar. Es sei kein Sachschaden entstanden. Die Polizei Zusmarshausen nimmt Hinweise zu den Vorfällen telefonisch unter 08291 18900 entgegen. (diba)

