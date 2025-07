Die Nahwärme-Projekte Gablingen und Biberbach

In Gablingen nimmt die Nahwärmeversorgung konkrete Formen an. Auch in Biberbach gibt es erste Planungen. Martin Wörle stellte das Projekt im Biberbacher Gemeinderat vor. Im Zuge eines Glasfaserausbaus in dem betroffenen Wohngebiet könnte das Nahwärmenetz schon bald Realität werden.

Im Oktober 2026 soll das Nahwärmenetz in Gablingen bereitstehen

Auf dem Weg zu klimafreundlicher Wärme in Gablingen nehmen die Planungen Fahrt auf. Die Änderung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungsplan für den Bau des Heizkraftwerkes und die PV-Freiflächenanklage sind rechtskräftig. Die Verlegung der Wärmeleitungen innerhalb der Gablinger Siedlung, sowie vom Heizkraftwerk zum Ort stehen noch bevor. Baustart für das Heizkraftwerk ist im Frühjahr 2026. Zur Heizperiode 2026/27 soll dann die erste klimafreundliche Wärme in Gablingen bereitstehen.

Nicht nur in Gablingen arbeitet man an der Nahwärmeversorgung. Biberbachs Gemeinderat Martin Wörle stellte in der vergangenen Sitzung das Projekt der Nahwärmeversorgung im Taubenrein im Ortsteil Affaltern vor. Auf der Suche nach einer Alternative zur Ölheizung entstand der Gedanke des Nahwärmenetzes. Nachdem ein Gespräch mit der Gemeinde positiv ausgefallen war, stellte Wörle das potenzielle Nahwärmenetz den Betroffenen auf einem Infoabend vor. Wichtig war für ihn dabei, dass das nötige Hackgut regional bezogen werden kann. Viele der Einwohner zeigten sich bereit, Teil des Nahwärmenetzes zu werden. Dafür müsse aber auch der Preis stimmen.

Bei den Planungen in Biberbach ist Eile geboten

Im Zuge des bevorstehenden Glasfaserausbaus sei es möglich, das Nahwärmenetz zeitgleich zu verlegen. Dadurch sei aber auch Eile geboten, betonte Wörle. Durch die Zustimmung des Gemeinderates kann er die Planungen nun konkretisieren. Jetzt muss noch ein geeigneter Standort für das benötigte Heizhaus gefunden werden. Dafür laufen schon Gespräche.

Abschließend sagte Wörle: „Das Projekt steht und fällt damit, ob genügend Anwohnerinnen und Anwohner bereit sind, sich dem Nahwärmenetz anzuschließen.“ Wie die Konditionen hierfür genau aussehen, werde sich erst im Laufe der weiteren Planungen herausstellen.