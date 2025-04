Naturtheater-Bastelworkshop „Elfi in Gefahr -Abenteuer unter Baumwurzeln“

Bei dem Theaterstück am Donnerstag, 24. April, von 15 bis 18 Uhr, tauchen Kinder ab fünf Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person in die unsichtbare Welt der Waldwesen ein, und erleben mit Elfi und Schmauchi, dem Troll, gefährliche Abenteuer und Wunder. Inspiriert von diesem Theaterstück, haben die Kinder im Anschluss die Möglichkeit, selbst aus Naturmaterialien, Figuren und Elfenmöbel zu basteln. Dabei erfahren sie Wissenswertes aus der Pflanzenwelt. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro für das Theaterstück und auf 5 Euro für den Bastelworkshop. Die Anmeldung erfolgt unter umweltzentrum@markt-diedorf.de oder Telefon 08238/300463.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.