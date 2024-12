Damit die Trinkwasserversorgung in Aystetten noch sicherer wird

Damit die Bürgerinnen und Bürger in Aystetten noch sicherer mit Trinkwasser versorgt werden, haben die Stadtwerke Augsburg (swa) gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister, Peter Wendel, eine neue Druckerhöhungsanlage in Betrieb genommen. Damit kann die Gemeinde über zwei Leitungen mit Trinkwasser versorgt werden. Fällt eine Leitung aus, kann die Versorgung über die andere Leitung dennoch sichergestellt. „Damit werden wir dem Standard einer redundanten Wasserversorgung gerecht und erhöhen die Versorgungssicherheit für unsere Wasserkunden in Aystetten“, freut sich Florian Killer, Geschäftsbereichsleiter der swa Wasser GmbH.

Seit Januar 2024 sind die Stadtwerke Augsburg für die Trinkwasserversorgung in Aystetten als Konzessionär zuständig. Sie sorgen damit nicht nur für die hohe Qualität des Trinkwassers für die Bürgerinnen und Bürger, sondern garantieren auch die Versorgungssicherheit. Genau dafür wurde nun eine zweite Druckerhöhungsanlage in Betrieb genommen. „Damit können wir stets eine zuverlässige Wasserversorgung in Aystetten gewährleisten“, sagt Florian Killer, Geschäftsbereichsleiter der swa Wasser GmbH. „Die neue Anlage erhöht den Druck in den Wasserleitungen so, dass beispielsweise beim Duschen oder Zähne putzen das Wasser mit dem konstant gleichen Wasserdruck aus dem Hahn kommt“, erklärt Killer die Bedeutung der Anlage.

Bisher erfolgte die Versorgung der Gemeinde mit Trinkwasser ausschließlich über den Hochbehälter Loderberg, der über eine Leitung durch den Wald das Wasser nach Aystetten geliefert hat. Um Aystetten besser an das swa Versorgungsnetz anzubinden, wurde bereits Ende 2023 eine neue Versorgungsleitung vom Neusäßer Stadtteil Hammel nach Aystetten gebaut.

Abgerundet wird die neue Druckerhöhungsanlage durch eine PV-Anlage auf dem Dach. So können die Pumpen durch regenerative Sonnenenergie unterstützt werden. Die Grünanlage rund um das Gebäude wird in Kooperation mit dem Landratsamt Augsburg Land und den bayerischen Staatsforsten wiederhergestellt. Diese Bepflanzung ist ein Ausgleich für die Grünfläche, die durch die Baufläche dauerhaft versiegelt sind. (AZ)