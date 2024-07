Pläne zum Kindergarten in Deubach gehen voran

Seit vielen Jahren warten die Deubacher Eltern auf einen ortseigenen Kindergarten. Vor knapp zwei Jahren, auf der ersten Bürgerversammlung nach Corona, standen die Fragen dazu im Raum – vorwiegend zum Standort und zur Finanzierung. Jetzt sind die Verhandlungen um das Gelände an der Schloßstraße weitestgehend abgeschlossen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Fakten geschaffen und den Flächennutzungsplan auch für eine Fläche, die bisher landwirtschaftlich genutzt wurde, geändert. In Zukunft können dort Wohnbau-, Verkehrs- und Grünflächen entstehen.

Insgesamt geht es um ein Baugebiet mit einer Fläche von 1,3 Hektar. Es liegt südlich der Schloßstraße und östlich des Dullbachs. Etwa die Hälfte davon soll demnächst in Gemeindehand sein. „Diese 6600 Quadratmeter sind größtenteils für den Kindergarten eingeplant“, erklärt Bürgermeister Jürgen Mögele (CSU). Die Vertragsverhandlungen mit dem Träger der neuen Kita und dem Eigentümer seien bislang nicht abgeschlossen. Wie groß die Kita werden solle, könne erst mit dem Bebauungsplan Ende Juli der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Bedarfsermittlung habe für Deubach bis zu fünf Kita-Gruppen ergeben, ergänzt der Bürgermeister. Es könnten am Ende aber auch vier Gruppen werden. „Wir können uns den Kindergarten in Deubach nur ganz knapp leisten“, betont Mögele.

Deubacher Grundstücks-Eigentümer möchte Einsicht in Bebauungsplan

Geplant war, den Bebauungsplan gemeinsam mit dem Flächennutzungsplan zu beschließen. Doch daraus wurde nichts. Der Eigentümer verwies während der Sitzung auf sein Mitspracherecht, das er sich vertraglich zugesichert hatte. Ohne Einsicht in den Bebauungsplan tausche er die landwirtschaftliche Fläche nicht. Die Einsichtnahme sei vor der Sitzung nicht erfolgt. „Der Bebauungsplan ist in der Sitzungsvorlage und jetzt passiert nichts“, äußerte sich Gemeinderat Herbert Schaller (CSU) hörbar irritiert. „Irgendwie werden wir uns schon mit dem Eigentümer einigen“, meinte Gemeinderat Herbert Schalk (SPD) und empfahl, die Entscheidung zur Änderung des Flächennutzungsplans schon mal vorzuziehen.

Nach der Sitzung erklärte der Eigentümer gegenüber unserer Redaktion, dass er sich möglichst viel Platz für eine gemeindliche Nutzung, vor allem für den Kindergarten, wünsche. Auch hoffe er, dass beim Flächentausch ein Raum für die Deubacher Schützen herausspringe. Wie zuletzt berichtet, hatte der Schützenverein beim Abriss der Zechstuben sein Quartier verloren, war bei befreundeten Schützenvereinen untergekommen und ist seitdem auf der Suche nach einem ortsnahen Vereinstreff. Die Alte Schule, die den Vereinen von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden war, ist bekanntlich sanierungsbedürftig und wegen Schimmelbefalls teilweise nicht nutzbar. Für den Schützenverein fehlte dort von Anfang an ein eigener Raum.