Warum die Tafel in Gersthofen Tisch heißen wird

Wenn alles klappt, soll die Lebensmittelausgabe für Bedürftige in Gersthofen im April oder Mai an den Start gehen. Es gibt eine breite Unterstützung: Zum Gründungstreffen kamen über 50 Helfer, Förderer und Interessierte im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde Gersthofen zusammen. Bei der Zusammenkunft fielen Entscheidungen zur Organisationsform, Trägerschaft und dem Namen der Ausgabestelle.

Neben Diakon Christian Wolf waren bei dem Treffen Vertreter von „Gersthofen ist bunt“, der Stadt Gersthofen, des Caritasverbands Augsburg und der Kolpingsfamilie dabei. Heinz Schaaf von der Kolpingsfamilie Gersthofen berichtete über die bisherige Entwicklung, die Gründung einer „Tafelrunde“ sowie die Zusammenarbeit mit Caritas, Stadt Gersthofen und dem Landkreis Augsburg. Die Idee einer Lebensmittelausgabe für Bedürftige gibt es in Gersthofen schon länger. Bisher wurden Berechtigte bei den Tafeln in Neusäß und Augsburg mitversorgt. Doch da es dort inzwischen Aufnahmestopps gibt, wird der Druck in Gersthofen immer größer. In Gersthofen mit rund 24.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssten rund 400 Personen mit Essen versorgt werden, schätzt Schaaf. Der Berechtigungsausweis wird übergeben, wenn ein Nachweis der Bedürftigkeit beispielsweise in Form eines Hartz-IV-Bescheides oder eines Rentenbescheids vorgelegt werden kann.

Die Suche nach geeigneten Räumen in Gersthofen war schwierig

Seit 2023 waren Unterstützer der Idee auf der Suche nach geeigneten und bezahlbaren Räumen im Stadtgebiet von Gersthofen. Erst im Sommer 2024 wurde eine Lösung gefunden. Seit November stehen sechs Container, die vorher beim ehemaligen Paul-Klee-Gymnasium im Einsatz waren, auf dem Gelände der evangelischen Gemeinde in der Ludwig-Hermann-Straße. Die Container werden jetzt umgebaut und aufgemöbelt.

Icon Vergrößern Die Tafeln in Deutschland erleben in allen Orten einen wachsenden Zustrom. Voraussetzung für den Erhalt von Lebensmitteln ist ein Berechtigungsschein. Foto: Christian Charisius/dpa (Symbolfoto) Icon Schließen Schließen Die Tafeln in Deutschland erleben in allen Orten einen wachsenden Zustrom. Voraussetzung für den Erhalt von Lebensmitteln ist ein Berechtigungsschein. Foto: Christian Charisius/dpa (Symbolfoto)

Schaaf stellte bei dem Treffen Optionen zur Trägerschaft vor: eine Ausgabestelle unter dem Dach der Tafel Augsburg, einen separaten Tafelverein Gersthofen oder eine eigenständige Ausgabestelle unter dem Dach der Caritas. Nach einer angeregten Diskussion entschied sich die Versammlung mit großer Mehrheit für die Zusammenarbeit mit der Caritas. Ausschlaggebend war unter anderem, dass mit der Caritas als Träger rechtliche und versicherungstechnische Fragen abgedeckt sein werden, berichtet Schaaf. Die Caritas kümmere sich um die Verwaltung, wodurch der Aufwand für Gründung und Betrieb eines eigenen Vereins entfällt. Diese Kraft kann laut Schaaf in die Arbeit für die Ausgabestelle gesteckt werden. Die Caritas richtet ein eigenes Konto ein, sodass Spenden in Gersthofen bleiben. Es wurde entschieden, dass die Lebensmittelausgabestelle den Namen „Gersthofer Tisch“ erhält. Die Bankverbindung für Spenden lautet: Caritas Augsburg, IBAN DE63 7509 0300 0000 1522 50, Stichwort Gersthofer Tisch. Die ersten Spenden sind bereits eingegangen. Außerdem wird die Stiftung „Hilfe in Not“ den Start finanziell unterstützen und lokale Unternehmen wirken tatkräftig beim Ausbau mit.

Gersthofer Vereine haben ihre Unterstützung zugesagt

Besonders freuen sich die Organisatoren, dass sehr viele Gersthofer Vereine bereits Unterstützung durch verschiedene Aktivitäten zugesagt haben. Im nächsten Schritt werden die Teams für die Bereiche Erstausbau, Logistik, Ausgabe und Verwaltung zusammenkommen, um Details zu entwickeln und die Ausgabestelle aufzubauen.

Trotz des regen Interesses beim Gründungstreffen ist es laut Organisator Schaaf weiterhin möglich, zum Team dazuzustoßen. Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich bei ihm melden: Email heinz.schaaf@outlook.de sowie Telefon 0151/11691289.