Baubeginn beim neuen Ärztehaus in Fischachs Ortsmitte

Nach dem Abriss der alten Gebäude an der Augsburger Straße 7 bis 9 ist mit dem Spatenstich der nächste Schritt für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Fischachs Ortsmitte getan. Wie mehrfach berichtet, wird im vorderen Teil des Grundstücks ein Ärztehaus mit Apotheke und Physiotherapie-Praxis entstehen. Auch eine Sparkassen-Filiale wird darin Platz finden. Im hinteren Teil, der über einen großen Parkplatz zu erreichen ist, errichtet die HBW Bau aus Thannhausen ein Wohnheim mit Förderstätte für das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW), inklusive kleinerer Werkstätten.

Bürgermeister Peter Ziegelmeier sprach von einem wichtigen Infrastrukturprojekt für die Gemeinde: „Aus medizinischer und sozialer Sicht ist dieser Neubau genau das, was wir in Fischach brauchen.“ Dass es jetzt losgeht, sei aller Mühen im Vorfeld wert gewesen. Im Hinblick auf die zukünftigen Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung dankte er DRW-Vorstandsmitglied Josef Liebl für die enge und gute Zusammenarbeit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dominikus-Ringeisen-Werks freuen sich auf das zukunftsweisende Projekt: v. l. Jan Liesegang (Bau und Liegenschaften), Gemeinderätin Simone Linke, Bürgermeister Peter Ziegelmeier, Investor Christian Wohlrab, Josef Liebl (DRW-Vorstandsmitglied), Stefan Schnitzler (DRW-Einrichtungsleiter), Matthias Kratzer (DRW-Immobilienmanagement), Eva Hertlen (DRW-Gesamteinrichtungsleiterin), Anja Schorer und Doris Steppich (DRW-Wohneinrichtung St. Antonius) Foto: DRW Ursberg

Moderne Wohnungen für Menschen mit Behinderung

Die Wohneinrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werks bietet Platz für 24 hörgeschädigte, taube und nichtsprechende Menschen mit Behinderung. Alle Bewohnerinnen und Bewohner erhalten Einzelzimmer mit eigener Nasszelle, barrierefreie Zimmer für Rollstuhlfahrer sowie Therapie- und Gemeinschaftsräume sind ebenfalls vorgesehen. Ergänzt wird das Wohnangebot durch eine Förderstätte, die eine Tagesstruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner mit Unterstützungsbedarf bietet. „Einige Bewohnerinnen und Bewohner aus der Ursberger Wohneinrichtung St. Antonius für Menschen mit Hörschädigung möchten nach Fischach umziehen,“ erklärt DRW-Einrichtungsleiter Stefan Schnitzler. Grundsätzlich stehe das Angebot aber auch Menschen mit Hilfebedarf aus dem Landkreis Augsburg offen.

Der Neubau ist auch eine Reaktion auf strukturelle Veränderungen am Stammsitz des DRW in Ursberg: Dort entsprechen Doppelzimmer nicht mehr den gesetzlichen Standards, weshalb neue Wohnangebote erforderlich sind. „Mit dem Standort in Fischach schaffen wir nicht nur zeitgemäßen Wohnraum, sondern auch Fördermöglichkeiten für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf“, sagt Stefan Schnitzler.

Sämtliche Flächen vermietet

Laut Investor Christian Wohlrab sind sämtliche Flächen bereits mit künftigen Mietern belegt. Nicht so in Deubach, wie er auf Nachfrage der Redaktion erklärt. Nach dem Abriss der Zechstuben klafft in Deubachs Ortskern immer noch ein Bauloch und eine große Brache. Baustart sollte, wie auf einem Schild am Bauzaun zu lesen ist, im Frühjahr dieses Jahres sein. Da es bisher für die geplanten Wohnimmobilien in Deubach nicht genug Interessenten gab, will die HBW Bau umplanen, so Wohlrab, und mit einer erneuten Ausschreibung einen neuen Anlauf nehmen.

Beim Spatenstich in Fischach bedankte sich Wohlrab in seiner Laudatio bei Bürgermeister Peter Ziegelmeier, dem Gemeinderat und sämtlichen Nachbarn für die engagierte Unterstützung beim Zustandekommen des Bauvorhabens. Die HBW Bau werde in der Region ansässige Unternehmen in die Bauarbeiten mit einbeziehen. Die Fertigstellung des Zehn-Millionen-Projekts sei für das Frühjahr 2027 vorgesehen. „Damit wird Fischach, als Zentrum der Stauden, über einen vielgenutzten Anziehungspunkt verfügen“, so der Investor.