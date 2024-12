Werden Neujahresempfänge zu teuer?

Bei Neujahresempfängen wird gern auf das neue Jahr angestoßen und auf das alte zurückgeblickt. Doch in vielen Kommunen fehlt heuer das Geld. Die einen erhöhen Kindergartengebühren, die anderen streichen Projekte. In Ehingen fällt der Neujahrsempfang 2025 aus. Der Ehinger Neujahrsempfang hat in etwa 2.000 Euro gekostet. Der Haushalt werde mit diesem kleinen Betrag für Essen und Getränke, Blumen und Geschenke natürlich nicht konsolidiert, erklärte Ehingens Bürgermeister Franz Schlögel auf Rückfrage. Dennoch sei es ein kleines Signal der Gemeinde, dass der Empfang – auch wenn er immer „schee“ war, wie Schlögel wehmütig erklärt – beispielsweise keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist und deswegen auch eingespart werden muss, wenn die Gemeinde an ihre finanziellen Grenzen kommt. Wie machen es andere?

