45 Jahre Skiclub Neumünster

Sein 45-jähriges Vereinsjubiläum beging der Skiclub Neumünster mit einer dreitägigen Skifahrt in Außerfern und im Tiroler Oberland. Los ging es im vollbesetzten Reisebus am ersten Tag an den Grubigsteinbahnen in Lermoos, wo auch die alle fünf Jahre stattfindende Skimeisterschaft durchgeführt wird. Mit Unterstützung der dortigen Bergbahnen stellten die Skisportler auf einem Riesenslalomkurs ihr Können unter Beweis und kürten ihre Skimeister.

Die diesjährigen Skimeister

Im Snowboard gewonnen hat Nico Lang aus Karlsruhe, Zweiter wurde Josef Faul aus Burgau und Dritter Philipp Fischer aus Bieselbach. Bei den Damen fuhr Paule Mende Zusamzell an die Spitze, Elisa Frapscha ebenfalls aus Zusamzell wurde Zweite und Petra Wiedemann aus Neumünster Dritte. In der Gesamtwertung lag Matthias Bigelmayr aus Freihalden vorn, vor Alexander Bayr aus Tattenhausen und Andreas Weishaupt aus Landensberg. Gebührend gefeiert wurden die diesjährigen Skimeister am Abend im Hotel. Am zweiten Tag ging es bei Kaiserwetter weiter zum Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis. Und am dritten Tag klang die Skifahrt im vorderen Ötztal im Gebiet Hochötz aus.

Der Skiclub Neumünster zählt über 350 Mitglieder und ist weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Voller Stolz blicken die Mitglieder und die Vorstandschaft auf die vergangenen 45 Jahre und die tolle Entwicklung des Vereins zurück. Dieser war 1980 von zwei Dutzend Skifreunden aus Neumünster und Umgebung gegründet worden. Im Mai wollen sie mit einem Mitgliederfest ihren Verein nochmals kräftig hochleben lassen.

Informationen zum Programm

Der Skiclub Neumünster führt alljährlich Skikurse, Tages- und Wochenendfahrten sowie eine fünftägige Skifahrt nach Südtirol oder ins Trentino durch. Diese Fünf-Tages-Skifahrt schließt auch vom 17. bis 21. März die diesjährige Jubiläumssaison ab. Weitere Informationen auf www.skiclub-neumuenster.de und im Winterprogramm der Gemeinde Altenmünster.

