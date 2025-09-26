100.000 Euro Sachschden nach Unfall bei Neusäß

Sehr hoher Sachschaden ist nach einem Unfall in Neusäß zu verzeichnen. Wie die Polizei berichtet, bog ein 35-Jähriger am Donnerstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto nach links in die Daimlerstraße ab. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 54-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn stadteinwärts fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos, drehte sich der Wagen des 35-Jährigen und schleuderte gegen einen Lichtmast. Beide Autos wurden schwer beschädigt.

Auf Nachfrage erklärt die Polizei Gersthofen, dass es sich bei den beiden Autos um einen relativ neuen BMW und einen Audi A6 handelte. Der BMW habe einen Listenpreis von rund 80.000 Euro, was den hohen Sachschaden erkläre. (kinp)