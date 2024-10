Ein 20-jähriger Autofahrer bog am Freitagmorgen gegen 5 Uhr von der Georg-Odemer-Straße in Neusäß nach links in die Lohwaldstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 41-jährigen Frau, die auf der Lohwaldstraße in Richtung Süden fuhr. Beim Zusammenprall beider Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. (diba)

