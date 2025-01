18-Jähriger in Neusäß niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei berichtet von einem brutalen Angriff in Neusäß. Demnach wurde ein 18-Jähriger dort an der Hauptstraße am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr niedergeschlagen. Laut Polizei war der junge Mann in Richtung Schulzentrum unterwegs. Im Bereich der Bahnunterführung fiel ihm ein Mann auf, der am Gehweg stand und Selbstgespräche führte. Als er den Unbekannten passierte, holte dieser grundlos aus und schlug ihm mit der rechten Faust ins Gesicht. Durch die Stärke des Schlages ging der 18-Jährige zu Boden, berichtet die Polizei. Der Angreifer flüchtete. Nach dem Angriff schmerzte das Gesicht des Opfers und seine Nase blutete, heißt es im Polizeibericht.

Es könnte sich um einen Obdachlosen gehandelt haben

Der Angreifer wird so beschrieben: Ca. 55 Jahre alt, trug einen Vollbart und war ca. 1,80 m groß. Er hatte eine Wollmütze auf und trug eine schwarze Winterjacke mit roten Streifen. Der 18-Jährige äußerte, es könnte sich um einen Obdachlosen gehandelt haben. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten.