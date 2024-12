58-Jährige streift beim Abbiegen anderes Auto

Eine 58-jährige Autofahrerin verursachte am Freitag einen Verkehrsunfall in Neusäß. Sie bog gegen 18.25 Uhr von der Daimlerstraße nach rechts in die Hauptstraße ab und holte dabei laut Polizei zu weit aus. Die Fahrerin stieß dabei gegen das Auto eines 52-jährigen Mannes, der auf der Linksabbiegespur angefahren war, um von der Hauptstraße nach links in die Daimlerstraße zu fahren. Durch den Anstoß wurde das Fahrzeug des 52-Jährigen auf einen dahinter befindlichen Sprinter geschoben. Der 52-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. (diba)

