61-Jähriger kommt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus

Ein 61-Jähriger aus Neusäß ist mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, saß er mit einer weiteren Person am Montagabend auf einer Terrasse in Neusäß vor einem Heizkamin. Gegen 21.20 Uhr vernahmen die beiden plötzlich ein Zischen. Als sich der 61-Jährige zum Ofen drehte, kam ihm eine Stichflamme entgegen, berichtet die Polizei. Sofort stand der Heizkamin in Flammen. Der 61-Jährige erlitt am linken Unterarm eine leichte Brandverletzung, die im Krankenhaus behandelt wurde. Der Brand, der vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. (kinp)

