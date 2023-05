Abitur an der FOS/BOS beginnt mit der Deutsch-Klausur

Am Mittwoch, 17. Mai, beginnen die Abiturprüfungen an der FOS/BOS. Viele Hundert junge Erwachsene sind dabei.

Während die Abiturienten an den Gymnasien in dieser und der kommenden Woche ihre letzten Prüfungen ablegen, beginnt das Abitur an der Fachoberschule und Berufsoberschule (FOS/BOS) in Neusäß erst. Knapp 450 Schülerinnen und Schüler starten mit der Deutschklausur in die schriftlichen Abschlussprüfungen, berichtet Schulleiterin Manuela Meixner. Dabei wird an der FOS/BOS gleich in zwei Jahrgängen geprüft für unterschiedliche Abschlüsse. In diesem Jahr finden die Prüfungen in der Realschule der benachbarten Turnhalle statt, weil die Sporthalle des Gymnasiums im Zuge der Sanierung abgerissen wurde.

Nach der zwölften Klasse geht es an der Beruflichen Oberschule zunächst um die Fachhochschulreife. Dazu treten in diesem Jahr 320 junge Frauen und Männer an, die meisten davon besuchen den Zweig Wirtschaft und Verwaltung der FOS, dicht gefolgt vom Zweig Sozialwesen. Am Freitag, 19. Mai, steht dann die Prüfung im Profilfach der einzelnen Zweige an, neben den beiden bereits genannten ist das in Neusäß außerdem der Zweig Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie. Die Prüfungsfächer sind entsprechend Betriebswirtschaft und Recht (BwR), Pädagogik/Psychologie und Biologie.

Mit einer Prüfung in einer zweiten Fremdsprache geht es zum Abitur

In der kommenden Woche geht es dann weiter mit der Prüfung in Mathematik und am Tag darauf steht die Abschlussarbeit in Englisch an. Zu denselben Terminen treten übrigens nicht allein die Zwölftklässler an. Wer im Fachabitur einen Schnitt von 3,0 oder besser erreicht und das möchte, kann noch ein 13. Schuljahr anhängen und dann die fachgebundene Hochschulreife erlangen. An der FOS/BOS in Neusäß treten zu diesen Prüfungen in diesem Jahr 128 junge Frauen und Männer an. Wer von ihnen dann am letzten Prüfungstag, das ist Mittwoch, 24. Mai, noch die Ergänzungsprüfung in einer zweiten Fremdsprache erfolgreich ablegt, kann sogar das allgemeine Abitur erreichen.

Am 6. und 7. Juli werden an der Beruflichen Oberschule dann die Abschlusszeugnisse überreicht.

Lesen Sie dazu auch