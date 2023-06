Neusäß

vor 20 Min.

Abitur: Dreimal die Traumnote 1,0 am Neusässer Gymnasium

Plus 94 Schülerinnen und Schüler vom Justus-von-Liebig-Gymnasium haben in der Stadthalle in Neusäß ihre Abiturzeugnisse erhalten.

Von Melanie Langenwalter

„Happy together“, mit diesem Lied eröffnete der Schulchor des Justus-von-Liebig-Gymnasiums die Verabschiedung des Abiturjahrgangs in der Stadthalle in Neusäß. „Glücklich zusammen“ trifft es gut, denn zwölf Jahre Schule und davon acht Jahre Gymnasium haben sich endlich ausgezahlt.

Der Schulleiter und seit Kurzem gewählter Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, betonte den Justus-Notenschnitt, der mit 2,3 nur etwas unterhalb des Bayern-Schnitts von 2,24 liegt. Zudem hob er in seiner Rede die zunehmende Digitalisierung durch künstliche Intelligenz hervor. „Zwei Drittel von Ihnen werden in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt“, meint Stefan Düll. Landrat Martin Sailer ermutigte die Absolventinnen und Absolventen, zuversichtlich ihre Zukunft zu gestalten und berichtete von der niedrigen Arbeitslosenquote von 2,7 Prozent im Landkreis Augsburg. „Wir haben nahezu Vollbeschäftigung“, so Sailer. Auch Bürgermeister Richard Greiner bestärkte die Jugendlichen und griff die Worte des Elternbeiratsvorsitzenden Wolfram Jaschke auf: „Engagiert euch!“ In Zeiten von Krisen wie Corona und dem Ukraine-Krieg müsse man zusammenhalten. „Es geht nur gemeinsam“, sagte Jaschke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

