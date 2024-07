Die beste Realschülerin des Landkreises kommt aus Neusäß

Mit stolzen Gesichtern und voller Vorfreude auf die Zukunft versammelten sich am vergangenen Donnerstagabend die Absolventinnen und Absolventen der staatlichen Realschule Neusäß zu einer unvergesslichen Abschlussfeier, um einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Bildungsweg zu feiern. Die Organisatorinnen Christine Bauer und Chiara Sonnleitner hatten die Stadthalle Neusäß in ein feierliches Ambiente verwandelt, in dem sich die 142 erfolgreichen Realschulabgänger sowie alle anderen Anwesenden sichtlich wohlfühlten und sich auf einen kurzweiligen Abend freuten. Die klimatisierten Räumlichkeiten taten bei den warmen Außentemperaturen ihr Übriges. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Schulband sowie die Bandklasse der Realschule Neusäß unter der Leitung von Jörg Weinmüller, die mit beschwingten Songs wie „Shut up and dance“ und „Boulevard of Broken Dreams“ für eine gelöste Stimmung sorgten.

Auch dieses Jahr ließen es sich zahlreiche Ehrengäste nicht nehmen, den Realschülerinnen und Realschülern die Ehre zu geben. Neben den Schulleitungen der Nachbarschulen, Manuela Meixner von der FOS/BOS Neusäß und Stefan Düll vom Justus-von-Liebig-Gymnasium, gratulierte Bürgermeister Richard Greiner als Erster den Absolventinnen und Absolventen zu ihrem Abschluss. Dabei nahm er den Spielball des Moderators Andreas Thomik auf, der das Publikum zur Siegerehrung nach erfolgreichem Turnierverlauf begrüßte und beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen zur erfolgreichen Versenkung des Balles im Tor. Außerdem forderte er sie auch auf, in der Zukunft im Team für die Gesellschaft zu agieren, kein Foul zu spielen und die Personen an der Seitenlinie nicht zu vergessen, durch deren Unterstützung der erfolgreiche Realschulabschluss nicht möglich gewesen wäre.

Lebensweg: Es gibt nicht nur eine Straße zum Erfolg

Im Anschluss daran richtete die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald den Blick in die Zukunft und verwies auf die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten, die sich den Schulabgängern dank der erlernten Schlüsselqualifikationen an der Realschule bieten würden. In diesem Zusammenhang ergänzte Schulleiter Marcus Langguth in seiner Rede, dass die Realschulabsolventen mit dem Rüstzeug des Abschlusses die Grundlagen hätten, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, indem diese aktiv mitgestaltet und konstruktiv an Problemlösungen mitgearbeitet werde. Elternbeiratsvorsitzende Simone Rabas betonte in ihrer Ansprache die Vielfalt der individuellen Träume und dass es dementsprechend nicht nur einen Weg zum Erfolg gebe. Nachdem die Schülersprecher Lionarda Aziz, Aya Al Haddawi, Enjorlina Kadrijaj und Antonio Vasiu vor allem das tolle und angenehme Schulleben an der staatlichen Realschule Neusäß gelobt hatten, folgte der Höhepunkt des Abends – die Überreichung der Abschlusszeugnisse und die Ehrung der Besten.

Insgesamt gab es 24 Absolventen und Absolventinnen aller 142, die in ihrem Zeugnis einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma aufweisen konnten. Die Besten von ihnen sind: Celia Bartholomäus, 10d, die mit einem Schnitt von 1,09 nicht nur Schulbeste, sondern auch beste Landkreisschülerin ist, Nick Gleich, 10d (1,18), Beyza Alval, 10a (1,27) und Max Schrobenhauser, 10a (1,36).

Nach einer Stärkung im Foyer bei Sekt, verschiedensten Leckereien, intensiven Gesprächen und einigen Tränen fand die Veranstaltung ihren Ausklang bei einer großen Tanzparty. Dort hatten Eltern sowie Schülerinnen und Schüler gleichermaßen Spaß beim Schwingen des Tanzbeins. Andreas Thomik