Anmeldung für die Osterferienbetreuung in Neusäß bis 28. März

Die Stadt Neusäß bietet auch in diesem Jahr wieder eine Betreuung für ihre Grundschulkinder in den Osterferien an. Sie findet in der Zeit vom 14. bis 25. April zwischen 7.30 und 16 Uhr in der Grundschule Täfertingen (Pestalozzistraße 8) statt. Pro Woche zahlen Eltern für einen Halbtagsplatz (bis 12.30 Uhr) 20 Euro, für einen Ganztagsplatz (länger als 12.30 Uhr) 40 Euro. Wer über Mittag bleibt, bekommt ein warmes Mittagessen; es ist verpflichtend und kostet 5 Euro pro Tag. Auch Halbtagskinder können auf Wunsch am Mittagessen teilnehmen. Das Angebot der Ferienbetreuung richtet sich an Erziehungsberechtige, welche die Betreuung am ehesten benötigen. Die Dringlichkeit der Unterbringung muss begründet werden. Eine Vergabe der Plätze erfolgt durch die Stadtverwaltung Neusäß entsprechend der eingehenden Anträge. Das Anmeldeformular steht auf der Internetseite der Stadt Neusäß bereit oder kann im Rathaus (Zimmer 12) abgeholt werden. Anmeldeschluss ist der 28. März. Für Rückfragen steht die Sozialverwaltung unter der Telefonnummer 0821/4606-221 zur Verfügung. (AZ)

