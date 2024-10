Die Unfallbeteiligten verließen am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die A8 an der Anschlussstelle Neusäß. Eine 56-jährige Autofahrerin, die in Richtung Neusäß abbiegen wollte, musste vor der Einmündung anhalten. Der dahinter befindliche 53-jährige Fahrer fuhr ihr laut Polizei dort auf. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5000 Euro. (diba)

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anschlussstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis