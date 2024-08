Augsburger schafft Kunstwerk für das Justus-von-Liebig-Gymnasium

Im Zuge der Generalsanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß sollen ausgewählte Bereiche künstlerisch gestaltet werden. Deswegen hat das Landratsamt Anfang Februar bundesweit einen Wettbewerb „Kunst am Bau“ für Künstlerinnen und Künstler sowie Künstlergruppen ausgelobt. Aus allen Einsendungen hat die Jury nun einen Gewinnerentwurf ausgewählt: Der Augsburger Joerg Maxzin konnte mit seiner für den Außenbereich gedachten Skulptur „Moleküle des Lebens“ überzeugen. Es handelt sich dabei um eine Figur, deren Körper sich aus gelb lackierten Kugeln zusammensetzt, die wiederum molekülartig angeordnet sind.

Eine Bank zum Innehalten am Kunstwerk

Bereits auf den ersten Blick wird das Kunstwerk somit der in der Wettbewerbsausschreibung formulierten Prämisse, dass die Einreichungen künstlerisch auf den Namensgeber der Schule Bezug nehmen sollen, gerecht: Die sonnengelben Kugeln erwecken direkt die Assoziation zu chemischen Moleküle und verweisen damit auf Justus von Liebig, den Begründer der organischen Chemie und Entwickler des Fünf-Kugel-Apparats. Die 1,60 Meter hohe Figur wird auf einer runden Granitsteinscheibe seitlich des Eingangsbereichs der Schule sitzen und Schüler- sowie Lehrerschaft empfangen. Dabei soll die Granitbank zum Dazusetzen und Verweilen einladen. Diese Möglichkeit des Innehaltens und der hierdurch stattfindenden Interaktion mit dem Kunstwerk gefiel der Jury besonders gut. Der Bauausschuss folgte der Empfehlung des Preisgerichts und hat Maxzin mit der Umsetzung seines Kunstwerks beauftragt. „Ich freue mich, dass das Justus-von-Liebig-Gymnasium nach Abschluss der Generalsanierung um eine so tolle Skulptur im Eingangsbereich ergänzt werden soll“, so Landrat Martin Sailer.

Der Freistaat Bayern gibt in seinen Richtlinien zur Durchführung von öffentlichen Hochbauprojekten vor, dass bis zu zwei Prozent der Baukosten für ein öffentlich zugängliches Gebäude für ein Kunstwerk aufgewendet werden sollen. Auch ein Leitfaden des Bundesbauministeriums spricht sich für Kunst am Bau aus. Doch weil das Geld inzwischen auch im Landkreis Augsburg knapp ist, war die Umsetzung der Vorgabe nicht mehr unumstritten. Schließlich einigte sich der zuständige Ausschuss des Landkreises darauf, für das Kunstwerk am Justus-von-Liebig-Gymnasium eine geringere Summe, nämlich höchstens 100.000 Euro einschließlich der Ausschreibung auszugeben. Bei den angesetzten Gesamtkosten für die Generalsanierung von 66 Millionen Euro sind das weniger als 0,25 Prozent.

Das Kunstwerk am Paul-Klee-Gymnasium ist fest eingebaut

Auch die anderen neuen Schulen im nördlichen Landkreis haben ihre Kunstwerke. Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf erhiekt einige Jahre nach seiner Eröffnung vier Werke des Malers Harry Meyer. Der renommierte Künstler, der sein Atelier nur wenige Kilometer vom Gymnasium entfernt in Wollishausen hat, hat für die Schule einen Jahreszeiten-Zyklus geschaffen. Weniger aufwendig scheint das plastische Kunstwerk im Außenbereich der Beruflichen Schulen in Neusäß, die wenige Jahre später eröffnet wurden.

Anders beim neuen Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen. Schon während der Bauphase wurde die Skulptur „Du bist die Farbe“ fest installiert. Die Collage des Würzburger Künstlers Robert Kessler ist veränderbar und zeigt in kleinen, bunten Teilchen alle jeweiligen Schülerinnen und Schüler der Schule. Kessler hatte einen Wettbewerb gewonnen, den der Landkreis ausgelobt hatte. Insgesamt hat das Kunstwerk samt Wettbewerb den Landkreis 205.000 Euro gekostet, das entspricht rund 0,25 Prozent der Gesamtkosten für das neue Gymnasium.

Die Skulptur "Moleküle des Lebens" der Augsburger Künstlers Joerg Maxzin wird am Justus-von-Liebig-Gymnasium installiert. Foto: Jens Häckel