Baustellen sorgen für Änderungen beim AVV in Ottmarshausen, Neusäß und Hammel

Der Kanal in der Mühlbachstraße soll in der Zeit vom 23. September bis voraussichtlich 1. Dezember im südlichen Abschnitt saniert werden (wir berichteten). Die AVV-Buslinien 500, 501, 511 und die AVV-Nachtbuslinie 592 können deshalb die Haltestelle „Ottmarshausen, Schmutterbrücke“ nicht anfahren. Für die Haltestelle „Ottmarshausen, Mühlbachstraße“ wird erneut eine Ersatzhaltestelle in der Mühlbachstraße zwischen den beiden Einfahrten zur Gerstenstraße eingerichtet, teilt der AVV jetzt mit.

Die Kanalsanierung betrifft auch Teile der Georg-Odemer-Straße in Neusäß auf Höhe des Seniorenzentrums. Die AVV-Buslinien 500, 501 und die AVV-Nachtbuslinie 592 können die Haltestelle „Neusäß, Seniorenzentrum“ während des Zeitraums ebenfalls nicht anfahren. Wegen der Sperrung fahren die AVV-Buslinien 500 und 501 bei allen Fahrten, die über Schmutterpark und Ottmarshausen fahren, eine Schleife von der Eichenwaldschule kommend über die Karlsbaderstraße und halten ersatzweise an der Haltestelle „Neusäß, Schmutterpark“ am Steig vor dem Festplatz. Im Anschluss geht es über die Lohwaldstraße weiter in Fahrtrichtung Ottmarshausen/Hammel oder in Fahrtrichtung Neusäß. Bedingt durch die Umleitungsstrecke kommt es zu Fahrzeitverlängerungen sowie zu Änderungen der Haltestellenabfolge. Die Fahrgäste werden gebeten, sich online entsprechend über die Baustellenfahrpläne der den AVV-Buslinien 500, 501, 511 und der AVV-Nachtbuslinie 592 zu informieren.

Ebenfalls ab 23. September bis voraussichtlich 15. November wird die Haltestelle „Hammel, Mitte“ barrierefrei ausgebaut und kann von den AVV-Buslinien 500, 501, 511 und der AVV-Nachtbuslinie 592 in Fahrtrichtung Aystetten nicht angefahren werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Hammeler Straße auf Höhe Hausnummer 20 eingerichtet, so der AVV. (AZ)