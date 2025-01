Coverband ReCovered feiert ein unrundes Jubiläum

Klaus Raßhofer hat zwei große Leidenschaften - den Fußball und die Musik. Als Trainer und sportlicher Leiter war er beim TSV Gersthofen, der TSG Stadtbergen und beim TSV Neusäß tätig, als Bassist ist der Neusässer seit 17 Jahren mit der Coverband „Recovered“ unterwegs. Nachdem aufgrund von Corona eine zweijährige Zwangspause eingelegt werden musste, feiern die vier Musiker und Sängerin Petra Raßhofer 15 Jahre ihres Bestehens mit einem Jubiläumskonzert.

Rockige Partymusik zum Tanzen oder Zuhören

Die 2008 gegründete Band, die seit zwölf Jahren in der gleichen Besetzung spielt, besteht aktuell aus dem Ehepaar Petra (Gesang) und Klaus Raßhofer (Bass), Andreas Metzner aus Aystetten spielt Gitarre, Christian Jensch, der inzwischen von Inningen nach Dietenheim gezogen ist, Keyboards und Jörg Stasch aus Augsburg Schlagzeug. Geprobt wird im Keller eines ehemaligen Verbandslagers der US-Streitkräfte in Walkertshofen. Ihre Motivation ist der gemeinsame Spaß an der Musik. “Wir wollen dem Publikum eine schöne und rockige Zeit bieten“, so Raßhofer, der beklagt, dass durch den Wegfall des Brauhauses und des Rock Cafes einige Lokalitäten für Livemusik und dadurch Auftritte weggefallen sind: „Früher waren wir einmal im Monat am Start, jetzt vielleicht noch sieben Mal im Jahr.“

Jubiläumskonzert am Samstag, 1. Februar in Augsubrg

ReCovered spielt rockige Partymusik zum Tanzen oder Zuhören. „Jeder wird seinen Lieblingssong von den 60ern bis heute wiederfinden beziehungsweise wieder hören“, versprechen die erfahrenen Musiker, deren persönliche Note dabei nicht zu kurz kommt. Obwohl alle einem Beruf nachgehen haben sie auch noch ein zweites musikalisches Standbein. So singt Petra Raßhofer auch noch in einem Gospelchor.

Garniert wird der Abend am 1. Februar mit einigen Überraschungen sowie einem Gewinnspiel. Und man kann sogar per Livevoting das Programm mitbestimmen. Das Konzert findet in der Gastwirtschaft Bobs Fast and Slowfood in Augsburg (Auf dem Nol 31) statt.