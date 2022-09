Das Ende des alten Justus-von-Liebig-Gymnasiums: Alles muss raus

Plus Tausende haben im Laufe der Jahre das Neusässer Gymnasium besucht. Doch so haben sie ihre Schule noch nie gesehen. Sie wird bis aufs Betonskelett demontiert. Ein Rundgang.

Einsam steht der alte Flügel der Marke Steck in der früheren kleinen Aula. Die Schule hat ihn ausrangiert, der neue Besitzer bislang nicht abgeholt. Jetzt steckt das Instrument unter einer schmutzigen Schutzhülle und lässt sich ein paar Takte von Chopin entlocken, während rundherum eine ganze Schule nach allen Regeln der Kunst zerlegt wird.