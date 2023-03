Schauspielerin Kathrin Ackermann: "Das Theater ist mir lieber als der Film"

Plus Kathrin Ackermann spielt mit ihrer Tochter Maria Furtwängler im „Tatort“ Mutter und Tochter Lindholm. Im Interview spricht sie über ihren Auftritt in Neusäß.

Sie traten vor Jahren bereits in der Augsburger Komödie auf, als es dieses kleine Schauspielhaus noch gab. Es war in dem Musical „Ich steig aus und mach ne eigene Show“.



Kathrin Ackermann: Damals war das etwas Besonderes: Zum einen war es eines der ersten Musicals, bei denen Frauen Gleichberechtigung forderten und zeigten, dass sie sich auch in „Männerdomänen“ behaupten können. Zum anderen gab es damals in Deutschland noch keine ausgebildeten Musical-Darsteller. Es handelte sich meist um Schauspieler, die auch etwas singen konnten. Ich hatte auch keine entsprechende Ausbildung – aber ich habe immer schon getanzt. Später habe ich dann mit einer Kollegin musikalische Stücke entwickelt, wie „Schlag nach bei Shakespeare“, „Maria und Elisabeth“ oder „Rosige Zeiten“. Da wurde immer auch gesungen.

Heute gibt es sogar zahlreiche deutsche Musicals von deutschsprachigen Autoren, zum Beispiel das Zeppelin-Musical im Festspielhaus in Füssen. Gibt es jetzt mehr Akteure für dieses Genre?



Kathrin Ackermann: Es finden sich inzwischen sehr viele professionell ausgebildete Musical-Darsteller in Deutschland. Das ist gut. Ich habe selbst von 2000 bis 2013 als Dozentin für Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München im Studiengang Musical gelehrt. Da konnte man die Entwicklung schon miterleben.

Im „Tatort“ spielen sie die Mutter der Kommissarin Lindholm, die ja wiederum von ihrer Tochter im wahren Leben, Maria Furtwängler, verkörpert wird. Überträgt sich das Privatleben auf die Rollen?



Kathrin Ackermann: Es ist nicht anders, als mit anderen Kollegen zu spielen. Am Anfang fühlte es sich etwas seltsam an. Den „Tatort“ mach ich wirklich gerne. Und wenn der jeweilige Text es zulässt, kommen schon mal ein paar Nuancen unseres wahren privaten Verhältnisses mit ins Spiel.

Sonst sind Sie aber nicht oft mit Ihrer Tochter gemeinsam aufgetreten?



Kathrin Ackermann: Nein. Das hat sich leider nicht ergeben. Aber wir sehen uns häufig. Inzwischen produziert Maria auch Filme. Gerade dreht sie wieder einen, der um Weihnachten zu sehen sein soll.

Wie war das Leben als Schwiegermutter eines millionenschweren Verlegers?



Kathrin Ackermann: Ich kannte Hubert Burda schon länger, weil er sehr befreundet war mit meinem Schwager. Als sich Maria in ihn verliebte, war ich nicht zuletzt wegen des großen Altersunterschieds nicht begeistert.

Spielen sie eigentlich im neuen Film, den Ihre Tochter produziert, mit?



Kathrin Ackermann: Nein. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Es gibt nach wie vor generell weniger Rollen für Frauen – und noch weniger für Frauen in meinem Alter.

Was ist Ihnen lieber: Theater oder Film?



Kathrin Ackermann: Das Theater ist mir im Allgemeinen lieber. Denn da hat man den direkten Kontakt zum Publikum.

Während der Pandemie gingen die Zuschauerzahlen drastisch zurück. Erholt sich die Situation jetzt wieder?



Kathrin Ackermann: Wir haben das Stück „Geliebte Hexe“ seit Januar bereits 15 Mal gespielt. Die Säle sind wieder voll wie vorher. Während der Pandemie war ich mit „Harold und Maude“ unterwegs. Da fanden häufig gerade mal 15 Personen den Weg in den Zuschauerraum.

Das Stück „Geliebte Hexe“ stammt aus den 50er Jahren. Wie kommt solch eine nostalgische Komödie heute noch an?



Kathrin Ackermann: Ich fand das Stück schon beim Lesen entzückend. Das Publikum findet das offenbar auch. Allerdings sind vorwiegend ältere Leute im Zuschauerraum. Von der Bühne aus sehe ich viele graue Haare.

Worum geht es in „Geliebte Hexe“?



Kathrin Ackermann: Schwester und Bruder bilden mit ihrer Tante eine eingeschworene und abgeschlossene Wohngemeinschaft. Alle drei können hexen. Als die Schwester einen Mann kennenlernt, versuchen die anderen beiden mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie sich verliebt. Denn das wäre das Ende der Zauberkraft der Schwester. Doch es kommt, wie es kommen muss. Übrigens bekommen wir eine neue Hauptdarstellerin. Das Publikum in der Stadthalle Neusäß erlebt daher eine halbe Premiere.

Zur Person: Kathrin Ackermann, geboren am 30. Januar 1938 in Wiesbaden, ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ihr Stiefvater war der berühmte Dirigent Wilhelm Furtwängler. Sie war mit Bernhard Furtwängler, einem Sohn von Wilhelms Bruder Walter Furtwängler, verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter ist die Schauspielerin Maria Furtwängler. Sie hat noch zwei weitere Kinder. Kathrin Ackermann absolvierte die Ott-Falckenberg-Schule in München. Von 1961 bis 1979 war sie Ensemblemitglied des Bayerischen Staatsschauspiels in München. Seitdem tritt sie als freischaffende Schauspielerin vor allem an Münchner Privatbühnen sowie in Film und Fernsehen auf.