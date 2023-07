Das Titania hat wieder auf und bietet einen Sommer-Rabatt

Das Freizeitbad in Neusäss hat sich in einer Sommerkur schick gemacht. Außerdem gibt es bis Ende September Preisnachlässe.

Sommerkur abgeschlosen: Nach einer dreiwöchigen umfangreichen Revison hat das Neuässer Freizeitbad Titania am Mittwoch wieder eröffent und präsentiert sich bei hochsommerlichen Temperaturen in frischem Ambiente. Jetzt könne man wieder den kompletten Wellness- und Erlebnisspaß in dem Freizeitbad genießen, versichern die Betreiber in einer Presseerklärung.

Das ist neu im Titania

Sichtbarste Maßnahme der diesjährigen Revision seien die Abdeckungen für alle Becken im Außenbereich. Da die enorm gestiegenen Gaspreise im vergangenen Herbst für hohe Mehrkosten sorgten, hat sich die Stadt Neusäß intensiv Gedanken über Energiesparmaßnahmen und sinnvolle Investitionen für die Zukunft gemacht. Deshalb stehen dieses und nächstes Jahr für mehr als eine Million Euro Investitionen in energiesparende Technik an: eine Abdeckung für die Außenbecken sowie moderne Pumpen.

So will das Titania Energie sparen

Die Beckenabdeckungen wurden nun bei der diesjährigen Revision als große energetische Maßnahme eingebaut. Sie sollen im Außenbereich die Abkühlung der Becken in der Nacht verhindern. Aber auch auch anderer Stelle hat sich das Bad sichtbar verändert oder ist zumindest auf dem Weg dorthin.

12 Bilder Das Freizeitbad Titania in Neusäß wird moderner und schöner Foto: Marcus Merk

Der komplett neu geflieste Umkleidebereich und die zugehörigen Sanitäranlagen im Obergeschoss konnten nicht ganz fertiggestellt werden. Dort seien noch einige Arbeiten notwendig. Einiges getan hat sich auch beu der Gestaltung der Außenbereiche. Der Eingangsbereich wurde aufgehübscht, eine schöne Sitzgruppe auf der Liegewiese im Bad geschaffen, der Aufgang vom Saunasee außen zum Ruheraum im ersten OG befestigt, die Terrasse am Ruhehaus neu beplankt sowie bequeme Ruheinseln mit Liegepavillons in der Sauna für die Gäste aufgestellt.

Sommer-Rabatt im Titania in Neusäß

Außerdem wartet ein heißer Sommer-Rabatt auf die Besucher. Bis zum 30. September heißt es im Titania: „Drei Stunden zahlen und den ganzen Tag bleiben“. Das Angebot gilt für alle Standard-, Familien- und Clubtarife – allerdings nicht an Sonn- und Feiertagen. Zudem wartet das Bad mit Sommer-Specials bei Massagen und in der Kosmetik auf - sozusagen eine Sommerkur für Besucherinnen und Besucher. (AZ)

Lesen Sie dazu auch