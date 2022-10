Neusäß

vor 17 Min.

Dem Bau von 23 Sozialwohnungen in Neusäß steht nichts mehr im Wege

Plus Nach der Klärung strittiger Details genehmigte der Bauausschuss den sozialen Wohnungsbau an der Hauptstraße. Vor allem der Autoaufzug in die Tiefgarage wird kritisch gesehen.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Eher zähneknirschend stimmten die Ausschussmitglieder nun dem Bauantrag für das letzte große Projekt auf dem Schuster-Areal zu: dem Bau von 23 Sozialwohnungen an der Hauptstraße – dort, wo früher einmal die Tankstelle war. Im Laufe des Jahres hatte das Gremium die Zustimmung wiederholt verweigert, weil es etliche Vorgaben nicht erfüllt sah.

