Die besten Talente im Verkauf

Wer kann richtig gut verkaufen, war auch in diesem Jahr wieder die Frage beim Verkaufswettbewerb „Junior Sales Contest“ am Beruflichen Schulzentrum in Neusäß. Sechs engagierte Auszubildende aus Verkauf und Einzelhandel traten gegeneinander an. Gewonnen hat Philipp Rieger (FC Bayern München Shop, Warm Top UCL Teamline), den zweiten Platz belegte Paul Scharpf (Bike-n-fun GmbH Gersthofen, E-Trekkingrad) und auf dem dritten landete Jasmin Walter (Fressnapf Meitingen, Schwarzkümmelöl).

Die Herausforderung des Wettbewerbs bestand darin, in einem deutsch- und einem englischsprachigen Verkaufsgespräch Produkte überzeugend zu präsentieren und zu verkaufen. Dabei galt es, alle Phasen des Verkaufsgesprächs zu meistern – von der Begrüßung über die Warenpräsentation mit fundierten Produktkenntnissen bis hin zum gelungenen Kaufabschluss. Die jungen Talente verkauften ihrem Testkunden, Andreas Gärtner, Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Schwaben, eine Vielzahl an Produkten: Vom Duftdiffusor über ein Wisch-Set, Kürbissuppe, Schwarzkümmelöl für Hundefell bis hin zu einem FC-Bayern-München Warmtop und einem E-Bike wurde alles feil geboten. Dabei zeigte sich einmal mehr: einen guten Verkäufer und eine gute Verkäuferin kann niemand ersetzen.

Die Fachjury zeichnete neben den Gewinnern auch die weiteren Teilnehmenden aus: Chiara Ohneiser (Depot Stadtbergen, Ipuro Duftdiffusor), Leonie Simone (V-Markt Schwabmünchen, Vileda Wisch-Set) und Leon Deska (Rewe Manuel Gallauch Stettenhofen, Little Lunch Kürbissuppe). Auch sie zeigten hervorragende Leistungen und freuten sich über ein Geschenk von Edeka Schmid, V-Markt und Deuter. Die beiden Bestplatzierten werden die Schule im Oktober beim „Junior Sales Contest Schwaben“ in Kempten und vielleicht auch auf internationaler Bühne beim „Junior Sales Contest“ im November in Salzburg vertreten. Die Daumen sind gedrückt. (AZ)