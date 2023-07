Die Fotofreunde Neusäß stellen im Rathaus aus

Wer aufs Detail schaut, entdeckt verborgene Dinge. Die Fotofreunde Neusäß zeigen vermeintliche Kleinigkeiten in ihrer Ausstellung im Rathaus.

Die Hobbyfotografen der Fotofreunde Neusäß haben in diesem Jahr das Detail in den Fokus genommen. Deshalb stellen sie ihre diesjährige Ausstellung unter das Motto „Genau hingeschaut“. Mit den gezeigten Werken wollen sie „spannende, unerwartete und kuriose Augenblicke in aller Ruhe präsentieren“ und so der modernen Hektik und Schnelllebigkeit entgegenwirken. Die über 60 ausgestellten Werke zeigen hauptsächlich Motive aus der Tier- und Pflanzenwelt, mit denen die Fotografen aus Neusäß das „Geheimnisvolle von Situationen“ zeigen, möchten, wie die Fotofreunde im Vorfeld ankündigen.

Die Fähigkeit zum genauen Hinschauen ist wichtig im Selbstverständnis der Neusässer Fotofreunde, die sich selbst als „ambitionierte Amateure“ verstehen und zum wiederholten Mal im Rathaus ihre Bilder zeigen. Die Mitglieder des Vereins treffen sich jeden zweiten Montagabend in Alt-Neusäß, um einander die neuesten Aufnahmen zu präsentieren und diese zu besprechen. Außerdem bieten die Treffen Gelegenheiten, voneinander verschiedene technische und gestalterische Handgriffe zu lernen und gemeinsam zu fotografieren.

Ausstellung der Fotofreunde Neusäß ist noch bis zum 7. September zu sehen

Jedes Jahr wählen die Fotofreunde gemeinsam ein Thema für ihre Ausstellung im Neusässer Rathaus. Dort ist die Ausstellung „Genau hingeschaut" noch bis Dienstag, 7. September zu sehen und ergänzt somit das Programm des Neusässer Stadtfests. Am Mittwoch, 12. Juli, und Mittwoch, 26. Juli, wird jeweils um 16 Uhr eine Führung angeboten. Unter den Teilnehmenden wird ein gewähltes Lieblingsfoto verlost.

