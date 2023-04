Die Schauspielgruppe Neusäß führt Krimi in der Grundschulaula auf

Die Krimis von Francis Durbridge sind inzwischen Klassiker. Die Schauspielgruppe Neusäß zeigt in dieser Saison "Plötzlich und unerwartet".

Die Schauspielgruppe Neusäß plant im April und Mai mehrere Aufführungen des Krimis "Plötzlich und unerwartet" von Francis Durbridge. Es geht um ein kinderloses Paar, das der Londoner Mittelschicht angehört und einen "unerlaubten" Plan in die Tat umzusetzen versucht. Dabei geraten die beiden jedoch in Schwierigkeiten, die den Plan letzten Endes zum Scheitern bringen. Was dieser alles beinhaltet und weshalb er schlussendlich misslingt, soll in der Aufführung geklärt werden.

Die Vorstellungen finden in der Aula der Grundschule bei St. Ägidius in der Bürgermeister-Kaifer-Straße 8 in Neusäß statt. Die Eintrittskarten kosten zwölf Euro, für Schüler und Studentinnen gibt es ermäßigte Tickets für acht Euro. Der Kartenvorverkauf findet ab Samstag, 8. April, bei Bücher Max in der Georg-Odemer-Straße 2a in Neusäß statt. Die Tickets können jedoch auch an der Abendkasse erworben werden, die 30 Minuten von Veranstaltungsbeginn öffnet.

Vorverkauf bei Bücher Max ab Karsamstag

Die Vorstellungspremiere ist am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 30. April, findet eine weitere Aufführung um 17 Uhr statt. An den ersten drei Maiwochenenden gibt es an beiden Wochenendtagen jeweils samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 17 Uhr weitere Aufführungen. Zusätzliche Informationen sind auf der Webseite der Schauspielgruppe unter www.schauspielgruppe-neusaess.de, oder durch eine E-Mail an info@schauspielgruppe-neusaess.de zu erhalten. Fragen zum Vorverkauf können auch telefonisch unter der 0176/47831459 für die Abendkasse, oder unter 0821/466288 an Bücher Max gestellt werden.

