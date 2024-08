Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Diebstahl in Neusäß. Dort sollen Diebe einen teuren Wasserhahn sowie ein Ceranfeld aus einem Neubau in der Straße am Mittelfeld gestohlen haben. Zielgerichtet gingen die Unbekannten laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in die Küche und bauten die Geräte aus. Den Diebstahlschaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. (kinp)

