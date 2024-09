Diese Trachten sind auf dem Volksfest Neusäß angesagt

Auf den Volksfesten, Wiesn, Kirchweih und Co. dürfen das Dirndl und die Tracht auf keinen Fall fehlen. Vom Material des Dirndls bis zu den Farben und der Länge; Experten analysieren die aktuellen Trends, um die Wahl der „richtigen“ Tracht zu vereinfachen. Für einen schönen Besuch auf den Volksfesten muss es aber nicht immer das neueste Modell sein. Im Festzelt in Neusäß fällt ein Tisch gleich auf, eine Gruppe junger Menschen mit guter Laune – alle in Dirndl und Trachten gekleidet. Bei ihrer Kleidungswahl spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle.

