Doch keine Baustelle an der Zimmerly-Kreuzung in Neusäß

Autofahrer dürfte das freuen: Die an der Kreuzung Hauptstraße-Daimlerstraße-Ortliebstraße („Zimmerly-Kreuzung“) geplante Baustelle verzögert sich. Dort sollte eigentlich bereits seit Dienstag gesperrt sein, weil die Fernwärme in Alt-Neusäß ausgebaut werden sollte. Doch die Baustelle muss „aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme bis auf Weiteres verschoben werden“, teilt das Landratsamt mit. Ursprünglich sollte die Baustelle bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Einen neuen Termin für die Baustelle gibt es noch nicht

Bauherrin sollten die Augsburger Stadtwerke sein. Eine Sprecherin der Stadtwerke erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Für die Querung der Hauptstraße gibt es strenge Regelungen von Seiten des Landratsamtes.“ Deshalb musste die angedachte Baustelle nochmals umgeplant werden. Doch die baurechtliche Genehmigung kam nicht mehr rechtzeitig, um den Bau beginnen zu können.

„Außerhalb der Ferien zu bauen, gestaltet sich an dieser Stelle schwierig, da beispielsweise die Ortliebstraße (Querstraße zur Hauptstraße) von Schulbussen als Zufahrt in das Schulzentrum genutzt wird“, erklärt die Sprecherin der Stadtwerke. Wann der Bau nachgeolt werden soll, steht bisher nicht fest. „Aktuell finden jedoch neue Abstimmungen statt, wie und wann die Baumaßnahme idealerweise in Angriff genommen werden kann“, teilt die Sprecherin der Stadtwerke mit.