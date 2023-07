Neusäß

vor 34 Min.

Eine Neusässerin, die die Welt ein bisschen besser machen will

Vera Heinz (zweite von recht) und Indiens Kolping-Nationalpräses Father Maria Soosai (Mitte) zusammen mit Sigrid Stapel (links), Peter Jung (zweiter von links) und Gregor Federhen (rechts) auf dem Dach des durch die Augsburger Kolpingstiftung Rudolf Geiselberger unterstützen Bildungszentrum in Kanchipuram.

Plus Vera Heinz, die Diözesanbeauftragte der Kolpingstiftung Rudolf-Geiselberger, erzählt von ihrer kürzlichen Indienreise, der Arbeit bei Kolping und warum ihr die Projekte so am Herzen liegen.

Zwölf Tage verbrachte Vera Heinz aus Hainhofen vor Kurzem in den drei indischen Bundesstaaten Tamil Nadu, Andhra Pradesh und Kerala. Die Diözesanbeauftragte der Kolpingstiftung Rudolf Geiselberger besuchte dort die Partner des Kolpingwerks und sah Projekte, die durch die Stiftung unterstützt werden. Diese wurde vor 30 Jahren gegründet und konnte seitdem mit über 17 Millionen Euro Bedürftigen auf der ganzen Welt helfen. Was Vera Heinz, die eigentlich Justizangestellte ist, in ihrem Ehrenamt antreibt.

Vera Heinz ist seit über 30 Jahren bei Kolping, wo sie anfangs einfach nur Mitglied war. Damals sei sie als Quereinsteigerin über die Kolpingskapelle Mering auf die Arbeit von Kolping gestoßen. „Ich war begeistert von Kolpings Konzept 'Hilfe zur Selbsthilfe – weltweit'“, erklärt sie. Inzwischen ist die 52-jährige aus Hainhofen Ansprechpartnerin des Leitungsteams der Kolpingfamilie Neusäß. Heinz sei dann über die Familienarbeit bei Kolping eingestiegen. Seitdem hatte sie im Bereich „eine Welt“ in Ungarn, Südafrika und nun auch Indien Projekte von Kolping besucht und unterstützt. Mit ihrer Pfarrei St. Stephanus aus Hainhofen war Heinz zuvor schon einige Male nach Indien gereist, um vor Ort tätig zu sein.

