Fahrräder reparieren, Kochen, Finanzen und mehr

„Hat mir gut gefallen, auch mal Alltagssachen zu lernen, die man im normalen Unterricht sonst nicht macht“, kommentiert Neuntklässler Paul die Projektwoche Alltagskompetenz, an der der Fünfzehnjährige als Schüler am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß teilgenommen hat. Hinter Paul und seinen Mitschülerinnen und -mitschülern liegen zahlreiche Workshops zu den Themen „Finanzen“, „Haushaltsführung“ und „psychische Gesundheit“. An einem Tag hat er alles zur Reparatur und Wartung seines Fahrrads gelernt, an einem anderen war er im DLR_School_Lab, um etwas über Seltene Erden zu erfahren, die in allen digitalen Endgeräten verbaut sind. Auch Impulse zur Erhaltung der körperlichen Gesundheit standen auf dem Programm.

Ein ganz besonderes Highlight war das Kochprojekt „Selbstgemacht statt Fertigprodukt“. Er fand in Kooperation mit der Berufsfachschule Ernährung und Versorgung am beruflichen Schulzentrum Neusäß statt. Unter der Anleitung von Fachlehrerin Bettina Merz und ihren Schülerinnen und Schülern aus dem Bereich „Ernährung und Versorgung“ durfte Pauls Klasse eine gesunde Mahlzeit selbst zubereiten, eine Tafel nach allen Regeln der Kunst decken und anschließend gemeinsam speisen. Dabei hatten alle Beteiligten sichtlich Spaß. Und das selbst gekochte Essen schmeckte viel besser als jedes Fertigprodukt.

Eine andere 9. Klasse durfte am beruflichen Schulzentrum beim Stationen-Lernen zum Thema „Nachhaltig waschen“ teilnehmen. „Kooperationen sind für unsere Projekttage besonders wichtig“, erklärte Direktoratsmitarbeiterin Birgit Schöffler, die mit einem Arbeitskreis das Programm für die Projektwoche zusammengestellt hatte, nach der Veranstaltung. Denn Gymnasien verfügten meist nicht über die Räumlichkeiten fürs Kochen und auch nicht über die nötige Expertise. Der Workshops zum Fahrradflicken hatte beispielsweise dank fachkundiger Unterstützung durch den Schulpartner Fahrrad Gehl stattfinden können. „Das Ziel, den Schülerinnen und Schülern Rüstzeug für ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben mitzugeben, haben wir voll erreicht“, findet auch Schulleiter Stefan Düll und freut sich über die gelungene Woche. (AZ)