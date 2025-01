Femisport sammelt Lebensmittel für Bedürftige

Bei der Sammlung im Frauen-Fitnessstudio Femisport kam eine beachtliche Menge an haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikel zusammen. Übergeben wurden sie an die Tafel Neusäß von Femisport-Inhaber Werner Thron (Mitte), der sich mit großer Leidenschaft um die Organisation der Sammlung gekümmert hatte. Die langjährigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Tafel, darunter Erika (links) und Wolfgang Zurmühlen (rechts), zeigten sich beeindruckt vom Engagement der Femisport-Mitglieder. Die Lagerkapazitäten der Tafel Neusäß konnten durch diese und weitere Aktionen im Dezember deutlich erhöht werden. So war die Tafel zuversichtlich und mit Freude ins neue Jahr gestartet. Seit bereits über 16 Jahren sind großzügige Spenden wie diese eine wichtige Ergänzung bei den wöchentlich stattfindenden Lebensmittelausgaben, erklären die Betreiber der Tafel Neusäß. Sie bedanken sich an dieser Stelle bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die dazu beitragen.

