Fit für Smartphone und Laptop

Der Umgang mit Smartphone und Laptop stellt gerade ältere Menschen vor große Herausforderungen. Die vielfältigen Möglichkeiten, die diese digitalen Geräte bieten, können oft nicht optimal genutzt werden. Wer wissen möchte, wie man ganz einfach E-Mails versendet, online einkauft oder Texte bzw. Tabellen verfasst, kommt in die nächste Frage- und Übungsstunde des Freiwilligen-Zentrums Neusäß (FuN). Beim Treffen am Donnerstag, 23. Januar, ab 13.30 Uhr, im Veranstaltungsraum des FuN in der Bürgermeister-Kaifer-Str. 10 (1. Stock/Aufzug vorhanden), wird ebenfalls gezeigt, wie man mit dem Smartphone SMS- und Whats-App-Nachrichten verschickt. Auch alle weiteren Fragen zum Umgang mit den mobilen Endgeräten werden die gut vorbereiteten und erfahrenen Schülerinnen und Schülern beantworten. Eine verbindliche Anmeldung über das FuN ist bis Montag, 20. Januar, nötig, per E-Mail an info@freiwilligen-zentrum-neusaess.de oder unter Telefon 0821/4552280. (AZ)

Smartphone Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Laptop Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Übungsstunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis