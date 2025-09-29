Freiwillige Feuerwehr baut Interimsfahrzeughalle

Zurzeit entsteht bei der Stützpunktfeuerwehr Neusäß in Richtung der Gleise eine Interimsfahrzeughalle mit neun Toren, damit die Einsatzfahrzeuge während der Errichtung des Neubaus witterungsgeschützt, temperiert und sicher untergestellt werden können. Ab Anfang des Jahres 2026 kann der Abriss der bestehenden Fahrzeughalle und der anschließende Neubau beginnen.

Aktuell wird die 55 Meter lange und 12,50 Meter breite Außenhülle auf Betonfundamenten errichtet. Ab Ende Oktober wird die Interimsfahrzeughalle mit Toren, Technik und einer mobilen Heizung ausgestattet und bietet dann Platz für Einsatzfahrzeuge und Material.

