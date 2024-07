Grüne in Neusäß fordern mehr Hochwasserschutz

Aus aktuellem Anlass war ein Hauptthema des Julitreffens der Neusässer Grünen der Hochwasserschutz und der Schutz vor Starkregenereignissen und damit einhergehend Klimaschutz und Flächenverbrauch. Immer wieder werde der unmittelbare Zusammenhang dieser Themen deutlich, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung des Ortsverbands. Seit Jahren würden Ortsverband und Stadtratsfraktion das Thema immer wieder aufgreifen, heißt es weiter.

So habe die Stadtratsfraktion unmittelbar nach dem jüngsten verheerenden Hochwasser Anfang Juni einen Berichtsantrag eingebracht, um für die Zukunft weiter gezielte Vorsorge treffen zu können und fragte insbesondere, welche Maßnahmen seit 2021 zum Hochwasserschutz ergriffen worden sind und welche Maßnahmen es braucht, um das Ausmaß der Zerstörung in Zukunft möglichst gering zu halten. Bei jedem Bauvorhaben stelle sich die Frage nach der Versiegelung der Böden, der Versickerungsmöglichkeiten vor Ort und der Regenwassernutzung. Intensiv diskutiert werden auch Bauvorhaben im oder am Rande von Hochwassergebieten. Die Grünen erinnern: Sie seien, im Gegensatz zur Mehrheit im Stadtrat, gegen eine Bebauung des Spitzerareals am Ortseingang von Hammel gewesen, genauso wie gegen den Ausbau eines Pferdehofs in Hainhofen. (AZ)